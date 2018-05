Cronaca

Castellammare - Ancora rifiuti abbandonati per strada al Centro Antico, nuova discarica abusiva in via Duilio

A due passi da piazza Fontana Grande e le sorgenti dell'Acqua della Madonna, sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo: vernici, elettrodomestici, mobili

di Gennaro Esposito domenica 6 maggio 2018 - 11:32

Nuova discarica abusiva a Castellammare. Da alcuni giorni sono stati lasciati rifiuti di ogni tipo in via Duilio, a due passi da piazza Fontana Grande e dalla sorgente dell'Acqua della Madonna. Vernici, elettrodomestici, mobili, materiale pericoloso: sul marciapiede che separa la strada del mare si può trovare di tutto. Tanta la rabbia dei residenti che stanno chiedendo a gran voce un intervento straordinario del Settore Ambiente del Comune di Castellammare e soprattutto di Am Tecnology. Ma al momento il loro grido è inascoltato. Anche l'aspirante candidato sindaco dei civici, Andrea Di Martino, ha chiesto un intervento immediato: «Mi auguro che ci sia presto la rimozione di questi rifiuti.

Nel frattempo il comando vigili attraverso il sistema di videosorveglianza deve verificare di risalire ai responsabili ed elevare la sanzione e l'addebito dei costi della rimozione e smaltimento». Ma quella del Centro Antico non è l'unica discarica presente in città. I cittadini ne segnalano altre in via Petraro, via Passeggiata Archeologica, via Meucci ma anche nel quartiere Moscarella e in via Pozzillo (dove sarebbe stato abbandonato anche amianto). Una città, quindi, sommersa dai rifiuti e dall'inciviltà dei suoi abitanti che fin troppo spesso provano ad eludere la raccolta differenziata che è ancora a livelli molto bassi in confronto alle aspettative del Comune.

