Cronaca

Castellammare - Precipita durante il parapendio sul Faito, 60enne all'ospedale

L'uomo, originario di Gragnano, è finito al San Leonardo con tre costole rotte e un polmone perforato.

di Francesco De Sio giovedì 1 agosto 2019 - 21:22

Stava eseguendo una seduta di parapendio sul monte Faito ieri, quando le condizioni meteo - paradossalmente troppo buone per assenza di vento - hanno rischiato di trasformare l'esperienza in una tragedia. Protagonista della vicenda un 60enne originario di Gragnano, certamente amante del rischio. L'uomo voleva passare una giornata diversa dal solito, avventurandosi in una discesa con il paracadute dalla cima fino a terra in planata.



Forse a causa della mancata spinta propulsiva del vento, la caduta è divenuta da subito troppo repentina. Alla fine l'impatto col suolo è stato decisamente più brusco di quanto inizialmente programmato, ferendo in maniera consistente la vittima.

Inevitabile la chiamata ai soccorsi e l'immediato trasporto in codice giallo in ambulanza presso il San Leonardo: il bilancio dello schianto parla di tre costole rotte e un polmone perforato.



Attualmente il 60enne gragnanese si trova sotto osservazione al pronto soccorso, con i sanitari stabiesi in attesa dell'evolversi del quadro clinico. Nelle prossime un eventuale peggioramento delle sue condizioni potrebbe rendere necessario l'intervento chirurgico per salvaguardare il polmone danneggiato. La buona notizia è comunque il malcapitato non è in pericolo di vita. E tenuto conto dell'imprevisto ad alta quota, sarebbe potuta andargli certamente peggio.