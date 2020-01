Cronaca

Castellammare - Nessuna sparizione improvvisa di gatti all'ex Colonia Ferrovieri

sabato 25 gennaio 2020 - 13:56

L'ex colonia ferrovieri

«La diminuzione dei gatti nell'ex Colonia Ferrovieri non è legata a una "sparizione improvvisa", ma, si tratta di animali che erano del tutto privi delle più elementari cure, non sterilizzati, e localizzati in luoghi fatiscenti e pericolosi. Gli erano al più sfamati da alcune persone della zona, senza che le stesse si preoccupassero di altro». Lo ha detto Valeria d'Onofrio, tessera ENPA.



«A seguito di un sopralluogo con altre associazioni protezionistiche - prosegue - , e di concerto e su autorizzazione dei medici veterinari Asl na3 sud, alcuni animali sono satati prelevati, per essere curati, sterilizzati e, se possibile, collocati in adozione, anxhe in considerazione del notevole numero degli stessi.

Per precisione devo evidenziare che, durante i ripetuti accessi alla ex Colonia Ferrovieri non ho avuto modo di incontrare altri volontari, nè la sig.ra Rosaria Boccacini, Presidentessa ADDA, che nulla avevano fatto sinora per porre rimedio alla situazione» conclude.

