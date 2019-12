Cronaca

Castellammare - Mille euro per ritirare un pacco, tornano le telefonate-truffa agli anziani

Prime segnalazioni in città. Sale l'allerta fra le famiglie.

di genesp mercoledì 4 dicembre 2019 - 16:37

Tornano le truffe agli anziani a Castellammare di Stabia. Nelle ultime ore alcuni cittadini hanno segnalato delle telefonate sospette che avevano come obiettivo quello di estorcere denaro ai danni dei pensionati. Il modus operandi è sempre lo stesso: alcuni membri della banda chiamano gli anziani convincendoli dell'arrivo di un corriere al quale consegnare mille euro per ritirare un pacco indirizzato ad un familiare.



«Stamattina è capitato a mia madre e hanno detto di essere il nipote che al momento non si trovava i soldi e che la nonna glieli doveva anticipare mille euro - spiega una donna sui social -.

Credetemi quando sentivo queste cose dicevo "ma come si fa a cadere in simili trappole?". E invece loro hanno informazioni credibili dove riescono a convincerti che è una cosa vera». L'allarme è stato quindi lanciato fra gli stabiesi che al minimo dubbio sono comunque invitati a contattare le forze dell'ordine e presentare denuncia per poter identificare il gruppo di criminali.











