Castellammare - Le tre 'tap model' ospiti a 'Pomeriggio Cinque'

«Centocinquantuno centimetri di bellezza: siamo basse, ma super sexy». Una di loro, Lucia, è originaria di Castellammare.

di Davide Soccavo domenica 29 settembre 2019 - 19:01

Lucia, Emanuela e Raffaella (Foto Instagram)

Se è vero che, come diceva Dostoevskij, "la bellezza salverà il mondo" un motivo ci sarà". Infatti, è proprio di bellezza estetica che si è parlato durante "Pomeriggio Cinque" la trasmissione di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. O per la precisione di statura: "basse e supersexy". È proprio così che tre ragazze napoletane, ospiti due giorni fa in studio, si sono definite.



Le tre, meglio note con il nome di "Tap model", sembrano aver rapito il cuore della conduttrice, probabilmente per la loro simpatia e la loro fierezza nel mettere in mostra il proprio corpo, nonostante questo non sia solitamente paragonato a quello di una top model qualsiasi.

Loro sono Lucia, Raffaella ed Emanuela. Una di loro, Lucia Longobardi, è originaria di Castellammare di Stabia e vorrebbe fare l'influencer da grande. Emanuela, invece, fa l'attrice.



Nonostante una di loro fosse stata presa di mira a scuola proprio perchè bassa, le tre hanno elogiato la propria statura definendola un pregio senza eguali. «Siamo alte 151 cm -hanno spiegato le ragazze-. Inoltre, siamo già popolari nei nostri quartieri e abbiamo a curriculum una prova da attrici (hanno preso parte al film The Lady di Lory del Santo).»

