Cronaca

Castellammare - Lavori in villa comunale, ci si arriva direttamente col furgone

Non è la prima volta che accade una cosa del genere.

di genesp giovedì 7 marzo 2019 - 19:38

Parcheggio assente? Nessun problema, si parcheggia in villa comunale. Un furgone di una ditta che probabilmente doveva effettuare dei lavori sul lungomare stabiese ha pensato bene di arrivare direttamente sul punto dove fare l’intervento con il furgone. E poco importa se è dovuto salire sulla pavimentazione della villa comunale e farsi largo tra i pedoni.



Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Spesso sul lungomare si notano i mezzi di Am Tecnology che svolgono il proprio lavoro di pulizia e fin qui nulla di strano. Il problema sorge nel momento in cui a compiere questi gesti sono semplici cittadini che, non curanti delle regole, decidono di parcheggiare bloccando la passeggiata di tanti stabiesi.





Sul posto non erano presenti gli agenti della polizia municipale di Castellammare che avrebbero potuto multare i due automobilisti che si sono resi protagonisti del gesto. Non si esclude, però, che tramite il sistema di videosorveglianza presente in villa comunale si possa risalire ai colpevoli e multare i due uomini alla guida.



Nei mesi scorsi addirittura sul lungomare furono beccate auto di sposi oltre che i classici motorini, elettrici e non. Un'abitudine fin troppo diffusa fra gli stabiesi difficile da depennare.