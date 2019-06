Cronaca

Castellammare - Isole ecologiche intorno ai raccoglitori di abiti usati

Una scena già vista, purtroppo. E che si ripete puntualmente con cadenza mensile.

di Simone Rocco martedì 11 giugno 2019 - 08:45

Una scena già vista, purtroppo. E che si ripete puntualmente con cadenza mensile. I raccoglitori di abiti usati a Castellammare di Stabia diventano ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Una situazione di degrado che riguarda non solo piazzetta Bonifacio (nella foto scattata questa mattina) ma tanti altri punti di raccolta abiti usati della città. I cassoni si riempiono in fretta e non vengono svuotati con regolarità. Grossi sacchi di abiti vengono così lasciati a terra. Rom, ma anche stabiesi poco fortunati, iniziano a rovistare tra le biste alla ricerca di capi da riutilizzare, sparpagliano sull’asfalto e sul marciapiede i contenuti delle sacchi. E così, in breve tempo, l’intera zona diventa una sorta di isola ecologica dove poi altre persone iniziano a depositare rifiuti di ogni genere. Il risultato è una situazione di degrado, un problema igienico oltre che di impatto visivo.



Da mesi la stessa situazione viene segnalata in via Regina Margherita. Nei pressi dei raccoglitori di abiti usati addirittura è stata abbandonata una vasca da bagno.

E poiché si tratta di un rifiuto classificato come “speciale”, bisogna attendere che il Comune dia l’incarico ad una ditta specializzata – o alla stessa Am Tecnology – di ritrarli e smaltirli. Dopo oltre un mese però quella vasca è ancora lì.



Si acuisce sempre più, quindi, il problema dell’abbandono dei rifiuti in città con mini discariche si formano in più punti della città. Il sindaco Gaetano Cimmino ha tentato di spiegare che, nonostante questi rifiuti vengano prelevati (ha fatto l’esempio specifico di una discarica cittadina ben precisa) poco dopo si riforma. A questo punto non c’è che applicare controlli serratissimi contro chi sversa irregolarmente questi rifiuti, individuarli e sanzionarli. Oltre, ovviamente, a garantire un servizio efficiente di raccolta e smaltimento di quelli conferiti in maniera regolare.