Cronaca

Castellammare - Incidente sulla SS145: il bilancio è terribile. Due feriti gravissimi ricoverati al Cardarelli

L'impatto nella galleria di Varano. Traffico in tilt da ore.

di genesp domenica 15 settembre 2019 - 12:30

Violento impatto in galleria a Varano sulla SS145. Per cause ancora da accertare, probabilmente per un sorpasso azzardato, tre scooter sono rimasti coinvolti con due auto in un terribile incidente stradale.



Il bilancio è terribile. Due feriti gravi e due in modo lieve. I primi due al momento sono stati trasferiti all'ospedale Cardarelli di Napoli (uno in particolare lotta fra la vita e la morte) mentre i restanti due sono ricoverati in codice verde all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Sul posto sono giunti i medici Traffico inevitabilmente in tilt in entrambe le direzioni: la galleria di Varano al momento è chiusa al traffico per permettere alle forze dell'ordine di ricostruire la dinamica dell'incidente e per rimuovere i veicoli coinvolti.

A lavoro gli agenti della polizia stradale che hanno rilevato il caso che in un primo momento era stato affidato alla polizia municipale di Castellammare-



Gli stabiesi e i pendolari in viaggio sono stati costretti a percorrere per diverse ore la viabilità interna per raggiungere Napoli o allo stesso tempo Sorrento. Da chiarire le cause che hanno provocato l'incidente. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, uno dei centauri avrebbe tentato un sorpasso azzardato finendo la sua corsa contro un'auto. Nell'impatto sarebbero poi stati coinvolti altri due motociclisti che non sono riusciti ad evitare i mezzi incidentati.

