Castellammare - Incidente sul raccordo, domani i funerali di Patrizia Oliva. Indagini ancora in corso

Le forze dell'ordine non hanno ancora chiarito la dinamica del sinistro. Dopo l'autopsia è stato dato comunque il via libera per i funerali

di genesp domenica 17 febbraio 2019 - 15:42

Si terranno domani mattina a Castellammare i funerali di Patrizia Oliva, 60enne stabiese morta in un terribile incidente sul raccordo autostradale. Terminata l'autopsia disposta dalla Procura di Torre Annunziata, è stato dato il via libera per il rito funebre che si terrà nella chiesa del rione San Marco dopo una settimana dal sinistro sulla SS145. Le indagini sono ancora in corso: le forze dell'ordine non hanno ancora chiarito la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte due auto e un furgoncino addetto alle consegne. Nelle prossime ore potrebbero esserci sicuramente novità a riguardo con eventuali indagati per omicidio stradale.



Secondo l'ultima ricostruzione, l'auto della 60enne sarebbe stata colpita a causa di un sorpasso azzardato di un altro automobilista che provava a superare il furgoncino; durante questa manovra ci sarebbe stato il violento impatto che ha causato la morte della donna schiacciata fra le lamiere della sua Punto rossa.

Gli inquirenti stanno visionando i filmati del sistema di videosorveglianza ed hanno ascoltato anche alcuni testimoni oculari considerato che il raccordo era affollato da numerose auto in coda per poter raggiungere il centro della città di Castellammare. Nelle prossime ore potrebbe essere tutto più chiaro. Domani intanto è il giorno del dolore. La famiglia potrà celebrare i funerali di Patrizia Oliva dopo aver atteso sette giorni le autorizzazioni da parte della Procura di Torre Annunziata che aveva sequestrata la salma.