Cronaca

Castellammare - Immacolata, il programma della serata in villa comunale

Si inizia con la Tammorra, si chiude con i fuochi d'artificio.

lunedì 2 dicembre 2019 - 10:58

La Notte della Tammorra e i Ditelo Voi sull’arenile di Castellammare in occasione della Festa dell’Immacolata! La più antica tradizione stabiese tornerà in grande stile sabato 7 dicembre, quando a partire dalle ore 21 andrà in scena "La Notte della Tammorra", a cura di Carlo Faiello, una vera e propria invasione di suoni, ritmi, canti e danze, all’insegna della tradizione e della musica popolare.





A seguire, si esibiranno "I Ditelo Voi", celebre trio comico che quest’anno ha festeggiato 25 anni di una brillante carriera.



A mezzanotte, infine, i falò dell’Immacolata sull’arenile e i fuochi d’artificio chiuderanno il programma di una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

Castellammare - Immacolata, il programma della serata in villa comunale

Condividi Facebook Twitter