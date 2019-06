Cronaca

Castellammare - Galleria di Pozzano chiusa, la serata in centro diventa un inferno

Traffico paralizzato fino alle 1 di notte. «Un caos mai visto prima».

di Simone Rocco lunedì 10 giugno 2019 - 08:50

Galleria di Santa Maria di Pozzano chiusa e traffico veicolare deviato per il centro cittadino di Castellammare di Stabia. L’esito è un inferno di lamiere che paralizza la città anche se si tratta di “orario notturno”, ossia dalle 21.30 alle 6.30 del mattino.



Un esito ampiamente prevedibile visto che si trattava del primo weekend estivo della stagione. Domenica mattina tutti al mare e, visto il gran caldo, la giornata prosegue con una passeggiata in penisola sorrentina o sul lungomare stabiese alla ricerca di un po’ di frescura e per gustare un buon gelato. Ma la passeggiata di relax si trasforma in un inferno per migliaia di persone, intrappolate nel traffico della statale sorrentina e del centro di Castellammare di Stabia.



Alle 21.30 scatta la chiusura della galleria di Pozzano per lavori di manutenzione (termineranno il 15 giugno prossimo). Tutte le auto di rientro dalla costiera sono così costrette a deviare verso la Panoramica e quindi viale Puglia e viale Europa. A questo serpentone di auto si unisce quello della viabilità locale che nelle sere d’estate a Castellammare è già di per sé caotico. E la fritta è fatta. Strade completamente paralizzate: viale Europa, via Duilio, via Brin, via Bonito, via Mazzini e viale Puglia sono un groviglio di lamiere.

E la situazione peggiore col trascorrere dei minuti, fino a raggiungere il massimo del caos intorno alla mezzanotte quando nemmeno più a piedi ed in moto si riesce a spostarsi. La situazione si è ristabilita solo dopo le 1.30 di notte.



«Mai visto un caos del genere - racconta un uomo proveniente da Sorrento, di ritorno a Castellammare dopo la giornata in penisola sorrentina - Sono partito da Sorrento alle 20.30, mi ritrovo qui a Castellammare, a viale Puglia, alle 22.45 e sono fermo già da 20 minuti. Chissà a che ora riuscirò ad arrivare a casa, in via Annunziatella. Mancano poco più di 1 km ma la sensazione è che ci vorrà almeno un'ora. Incredibile». E questa è la medesima situazione in cui si sono venuti a trovare altre centinaia di persone.



Per fortuna che dal prossimo weekend la galleria non sarà più chiusa durante “gli orari notturni”. Ma di certo, al di là dei lavori sulla statale, è necessario prevedere con urgenza un piano traffico per queste calde serate estive. Il rischio che situazioni come quella di ieri sera possano ripetersi con precisa cadenza, soprattutto nei weekend, è alto, molto alto.