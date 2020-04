Cronaca

Castellammare - Festa del 25 aprile, domani il sindaco ricoderà i caduti di Stabia con un omaggio floreale

«Cerimonia sobria a causa dell'emergenza»

di genesp venerdì 24 aprile 2020 - 19:35

Castellammare di Stabia ricorderà il 25 aprile con una cerimonia sobria e con un omaggio floreale. A confermarlo è il sindaco Gaetano Cimmino che ha spiegato in diretta Facebook che nella giornata di domani personalmente si recherà presso i Monumenti ai Caduti per omaggiare chi ha perso la vita in nome della libertà. «A causa dell'emergenza non possiamo svolgere le stesse cerimonie dello scorso anno. Domani andrò con la fascia tricolore e ricorderà i nostri concittadini che sono scomparsi per donarci un futuro diverso.

È una festa importante e noi intendiamo ricordarla» ha spiegato il primo cittadino.



La richiesta del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Ernesto Sica, di trasformare la festa del 25 aprile nella giornata del ricordo di tutte le vittime della guerra, non è stata accolta dalla sua amministrazione comunale. L'esponente di FdI aveva chiesto di ricordare anche tutti i deceduti a causa del Covid-19 e di sostituire la canzone di Bella Ciao con quella del 'Piave'. Domani, però, nonostante l'emergenza coronavirus,

