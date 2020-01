Cronaca

Castellammare - E' morto Gennaro Olivieri, simbolo stabiese nel calcio che conta

Iniziò la sua carriera con la Juve Stabia di cui divenne capitano nel 1974.

lunedì 27 gennaio 2020 - 22:38

Lutto nella Castellammare sportiva e non solo. E’ morto all'età di 78 anni Gennaro Olivieri, indimenticato calciatore della Juve Stabia prima e di Spal e Roma poi. Ha collezionato anche 8 presenze nella nazionale italiana allenata da Edmondo Fabbri. Dopo aver militato in diverse squadre italiane, nel 1972 ritorna ad indossare la maglia della Juve Stabia di cui diventa capitano. Nel 1975 termina la sua carriera da calciatore ed inizia quella da allenatore. Nel 1993 entra a far parte della F.I.G.C. prima come allenatore e poi come Commissario Tecnico della Nazionale di calcio militare, dove, nel 1997 vince la medaglia d'argento ai Mondiali di calcio militari a Teheran.

Resta nel ruolo fino al 2004.



La Juve Stabia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gennaro Olivieri. «Con riconoscenza e affetto lo avevamo premiato nella scorsa stagione – ricorda la società del presidente Langella - , insieme all'Amministrazione comunale. Oggi, insieme a tutti i tifosi, gli diamo il nostro ultimo, commosso, saluto e rivolgiamo le nostre condoglianze alla famiglia».

