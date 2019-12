Cronaca

Castellammare - Domenica arriva il 'Mercato della terra'

L’iniziativa, organizzata da Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, prenderà il via alle ore 9 con uno squillo di tromba presso il Mercato ortofrutticolo di via Virgilio.

giovedì 12 dicembre 2019 - 17:56

Domenica 15 dicembre a Castellammare di Stabia arriva il “Mercato della terra” per un cibo buono, pulito e giusto. L’iniziativa, organizzata da Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, prenderà il via alle ore 9 con uno squillo di tromba presso il Mercato ortofrutticolo di via Virgilio.



Gli agrumi e le noci della penisola sorrentina, i legumi delle campagne di Schito, delle colline di Vico Equense e del fertile Cilento, il pane realizzato con la pasta madre, i formaggi di Tramonti, il miele degli apicoltori sorrentini, i tartufi irpini, le birre artigianali, l’olio extravergine direttamente dal produttore, i fichi bianchi di Prignano Cilento, lo zafferano delle colline salernitane, i salumi da Cerreto Sannita in provincia di Benevento, le nocciole di Giffoni, le castagne dai diversi distretti dei nostri appennini campani, le verdure degli orti locali, strettamente rispettosi della stagionalità, rappresenteranno un goloso itinerario di tutta la Campania nei pochi metri del mercato ortofrutticolo coperto.





Due i laboratori che si terranno presso il Mercato. Il primo, alle ore 10 e 30, sarà incentrato sulla crisi climatica alla presenza di Simone Izzo, archeologo e presidente Circolo Legambiente Woodwardia, Alberto Gargiulo, esperto Legambiente di fauna e flora locale, e di Luisa Miniero, produttrice della noce della penisola sorrentina presidio Slow Food. Il secondo laboratorio, alle ore 11 e 30, riguarderà la degustazione del tartufo.

