Cronaca

Castellammare - Cancro del colon retto, al San Leonardo inventata una cura. L'ospedale stabiese un'eccellenza in Italia

Pazienti da tutta Italia arrivano nella città delle acque. L'ultimo ad essere curato è stato un uomo proveniente dalla Lombardia

di genesp giovedì 20 giugno 2019 - 08:32

Il San Leonardo di Castellammare è un'eccellenza in Italia. L'ospedale stabiese infatti è fra i primi a livello nazionale ad aver trovato e applicato una cura per il cancro del colon retto ultrapasso. L'intervento realizzato dall'equipe del nosocomio del viale Europa non prevede l'installazione di borsette di protezione. Un caso unico tanto che arrivano a Castellammare persone anche da altre Regioni proprio per curarsi al San Leonardo. L'ultimo paziente era residente in Lombardia (che offre i migliori servizi sanitari in tutta la penisola) ma il personale medico ha avuto in cura anche pugliesi e calabresi. Per questo motivo l'ospedale può essere considerato come uno dei primi in Europa ad utilizzare questo nuovo intervento nella cura del cancro del colon retto.



In Europa è considerato come il centro di studi più importante di tutto il Sud Italia e rappresenta sicuramente un vanto sia per la città di Castellammare di Stabia che per la Regione Campania.

Anche se spesso i pazienti campani sono costretti ad andare fuori Regione per risolvere i propri problemi di salute, in questo caso si registra una migrazione al contrario che rappresenta un motivo di orgoglio per i vertici del San Leonardo oltre che per tutta l'Asl Na3 Sud. L'ospedale stabiese quindi torna a far parlare di sè in positivo dopo i fatti di cronaca dei mesi passati che lo avevano visto protagonista. Sintomo che all'interno del nosocomio del viale Europa, nonostante le difficoltà organizzative presenti, il personale medico sia all'altezza anche in situazioni critiche come quelle relative all'oncologia.