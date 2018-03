Cronaca

Castellammare - Bus troppo pieno, studenti e pendolari lasciati in strada

Ancora un altro caso, come tanti negli ultimi tempi. «Paghiamo un servizio che pretendiamo di ricevere».

di Simone Rocco mercoledì 28 marzo 2018 - 09:01

Il bus è troppo pieno e non si ferma a raccogliere decine di persone in attesa. E’ accaduto ieri mattina al Viale Europa a Castellammare di Stabia dove, per questo, è divampata la protesta dei pendolari. Decine tra studenti e lavoratori diretti a Napoli sono rimasti appiedati, così come accaduto già in altre occasioni. Il bus della Universal, la società privata che svolge il servizio trasporto pubblico tra Castellammare e Napoli, non ha effettuato la prevista fermata all’incrocio tra il Viale Europa e via Cosenza perché tutti i posti a sedere – ma anche la corsia centrale tra i sedili – erano completamente occupati. Non è stato così possibile per l’autista far salire altre persone.



«C'erano persone che già occupavano tutti i posti a sedere e tante altre in piedi nella corsia del bus – racconta chi era lì ad aspettare - , e così l'autista non ha effettuato la fermata.

Noi attendiamo un mezzo di trasporto pagando il biglietto e poi veniamo trattati così».



«Si dovrebbero aumentare le corse, i collegamenti con Napoli sono pochi e non sappiamo come recarci a lavoro», ha spiegato un operaio che utilizza proprio il bus della Universal come alternativa alla Circumvesuviana, anch’essa sempre super-affollata e spesso in ritardo rispetto agli orari previsti.



Come detto, quello di ieri è solo l'ultimo di una serie di casi simili in cui per il sovraffollamento del bus sono rimasti a piedi. In un’occasione, lo scorso anno, furono chiamati ad intervenire i carabinieri della locale stazione con i pendolari che bloccarono la marcia del pullman.

