Castellammare - Buoni spesa, domani al via la distribuzone

Saranno 500 le famiglie a beneficiarne. Arrivate circa 2300 domande.

mercoledì 8 aprile 2020 - 18:41

Parte domani la distribuzione dei buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari per le persone in condizioni di disagio a causa dell’emergenza coronavirus. «Siamo tra i primi Comuni della Campania ad effettuare le consegne - ha detto il sindaco Gaetano Cimmino - Abbiamo lavorato sodo per adottare una procedura semplice e veloce, che tutela anche la popolazione da comportamenti poco ortodossi da parte dell’utenza. Stiamo parlando di soldi pubblici ed è importante fare le cose nel migliore dei modi».



I buoni spesa saranno consegnati domani alle prime 500 famiglie e saranno subito spendibili negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco sarà inviato insieme ai buoni e aggiornato costantemente sul sito istituzionale.

«Voglio rassicurare i cittadini: l’autocertificazione non è una pratica da istruire, ma una dichiarazione compilabile in maniera molto semplice. Sono arrivate al momento circa 2300 domande e tutte le famiglie in condizioni di disagio riceveranno i buoni».



Saranno effettuate però tutte le opportune verifiche per evitare che le regole possano essere aggirate: i controlli avverranno attraverso gli uffici competenti ed anche nei negozi aderenti, ad ogni buono è associato un Qr Code e l’affiliazione dei codici avviene mediante algoritmi complessi. «I furbetti sono avvisati: con noi avranno sempre palla corta e dovranno giustificare le loro false dichiarazioni davanti alle autorità competenti» ha concluso Cimmino.

