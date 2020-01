Cronaca

Castellammare - Botti di fine anno, un anziano ustionato al San Leonardo. Nessun ferito per le esplosioni

Al Pronto soccorso sono giunti anche diversi giovani che avevano abusato di alcool

mercoledì 1 gennaio 2020 - 17:33

Nessun ferito grave per i fuochi di fine anno a Castellammare di Stabia. Il pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo non ha accolto nessun cittadino con danni provocati dai petardi che sono stati esplosi per tutta la giornata di ieri. L'unica nota di rilievo riguarda delle piccole ustioni ai danni di un anziano del rione San Marco. Ma le sue condizioni di salute non sono mai state grave ed è stato dimesso nel giro di poche ore. Nella città delle acque quindi tutto è andato per il meglio mentre nel resto della Campania i bollettini sono stati peggiori.

I feriti in terra campana sono di più rispetto a tutte le altre regioni italiane a causa delle esplosioni dei petardi e per l'acquisto dei botti illegali. Un numero comunque che è sempre in diminuzione rispetto agli anni scorsi. Restando nel comprensorio stabiese, anche a Capodanno alcuni giovani sono stati costretti a ricorrere alle cure del San Leonardo a causa di abuso di alcool. Nella giornata del 24 dicembre ben tre minorenni finirono in coma etilico per aver esagerato con i brindisi in pieno centro.

