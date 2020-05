Cronaca

Castellammare - Associazione di Taekwondo vicina alle famiglie bisognose

Connubio indissolubile tra Sport e solidarietà.

domenica 3 maggio 2020 - 09:27

L’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Stabiae Prana – KI guidata dal giovane maestro di Taekwondo Roberto Longobardi continua la sua azione di solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose . Infatti il Banco Alimentare Campania Onlus ha accolto favorevolmente la richiesta dell’associazione stabiese e ha messo a disposizione delle famiglie bisognose 24 pacchi di prodotti alimentari che sono stati già distribuiti presso queste famiglie in evidenti difficoltà economiche . Il Coronavirus ha spazzato via i sogni di numerose famiglie e si è abbattuto inesorabilmente sulla nostra nazione lasciando sulla sua strada migliaia di morti provocando una delle più grandi crisi economiche mondiali. In special modo alcune famiglie italiane stanno attraversando un forte periodo di ristrettezza economica risentendo fortemente la devastante azione di questo terribile nemico invisibile, il Coronavirus che sta contribuendo ad aumentare in maniera esponenziale la povertà in Italia. In questo momento di emergenza sanitaria il Banco Alimentare Campania Onlus sta fornendo il suo grande sostegno alle fasce più deboli assicurando loro i beni di prima necessità come gli alimenti. L’opera del Banco Alimentare ha un importante valore solidale, ogni giorno con automezzi in dotazione o di terzi a proprie spese recupera prodotti alimentari integri sotto il profilo dietetico ma che per diversi motivi non sono più commerciabili, come quelli in eccedenza di produzione o perché hanno subito errori di confezionamento dall’industria e della distribuzione agroalimentare. Un ineccepibile e capillare lavoro svolto al servizio delle fasce più bisognose. L’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Stabiae Prana-Ki affiliata alla FITA Taekwondo e al CONI da anni impegnata sul territorio nel sociale e nello sport , non ha fatto mancare il suo sostegno a queste famiglie ed è scesa in campo con il suo giovane maestro di Taekwondo Roberto Longobardi cintura nera III Dan , sostenendo e portando al termine questa lodevole iniziativa rivolta alle fasce più deboli in difficoltà.

Oggi la povertà nel nostro Paese ha colpito milioni di persone e questa terribile emergenza sanitaria sta facendo aumentare notevolmente la fascia di povertà e le aziende a causa di questa lunga chiusura sono state costrette ad effettuare numerosi licenziamenti e nel migliore dei casi ad attivare la cassa integrazione. In questi momenti così difficili anche ricevere un pacco di beni di prima necessità può donare il sorriso e la speranza a coloro che si ritrovano senza lavoro e non riescono ad arrivare alla fine del mese . Il giovane maestro di taekwondo, non è nuovo a questo genere di iniziative a sostegno delle fasce più deboli, infatti in questo periodo di emergenza sanitaria nei giorni scorsi unitamente al Dirigente Scolastico , il professore Gaetano Gallinari, dell’Istituto Comprensivo 5° Circolo Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia, hanno messo in campo il progetto on line “ a lezione di Taekwondo” pubblicato sul sito della scuola in questo modo i bambini della scuola primaria e secondaria seguendo il video su facebook hanno avuto la possibilità di allenarsi da casa trascorrendo qualche ora in assoluta spensieratezza insieme ai propri genitori. L’a.c.s.d. Stabiae Prana-Ki , annovera nel suo team campioni nello sport come Angelo e Domenico Longobardi ma annovera anche “campioni di vita” e tra questi il maestro Roberto Longobardi che in più di una occasione ha dimostrato di avere una grande sensibilità per i problemi che affligono il sociale , un vero professionista dello sport che con la sua incessante opera dona il suo prezioso contributo al nostro territorio. Il maetro ha affermato :”Piccole ma grandi azioni che ci rendono orgogliosi di essere stabiesi e di appartenere alla grande famiglia del CONI e della FITA guidata dal prestigioso presidente nazionale Angelo Cito “.

