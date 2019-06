Cronaca

Castellammare - Assalto ai lidi, mattinata tranquilla. Nel pomeriggio il caos

Vigili controllano Pozzano fino ad ora di pranzo. Appena lasciano i posti di controllo si scatena l'inferno.

di sr domenica 23 giugno 2019 - 17:48

La taskforce della polizia municipale di Castellammare di Stabia presso i lidi balneari è durata lo spazio di 5 ore, quelle della mattinata. Già dalle prime ore del pomeriggio, con i caschi bianchi non più a presidiare la zona di Pozzano, è andato in scena il caos. Auto in sosta su metà della carreggiata di via Acton, dalla Corderia fino al bivio di Pozzano. Pur essendo una strada a doppio senso di marcia, il passaggio delle auto si è ridotto ad un’unica carreggiata poiché l’altra era completamente occupata dalle vetture degli automobilisti indisciplinati alla ricerca di mare e sole. Stessa situazione sulle piazzole di emergenza lungo la statale sorrentina, così come i marciapiedi, trasformati in aree di sosta abusive. Del resto, i lidi balneari, nonostante il rincaro dei prezzi, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Solo posti in piedi per chi è arrivato in spiaggia dopo le 11. Posti per le auto, invece, ce n’erano in abbondanza nel pomeriggio, con le strade libere dall’attenta azione della municipale.



Ma non è tutto. Non appena è iniziato il controesodo, con i primi bagnanti che hanno lasciato le spiagge per far ritorno a casa, il caos si è trasferito a via Brin e a via Bonito.

Dopo il sole ed il mare nulla è più idoneo di una bella bevuta di acqua della Madonna a piazza Fontana Grande, così come immancabile è l’acquisto di frutti di mari per la spaghettata serale, o il gelato rinfrescante delle gelaterie del posto. E la macchina? Anche in questo caso la si lascia in strada, in doppia fila. Magari con le 4 frecce accese. Tanto è un attimo. La saga dell’inciviltà, impunita, si è quindi manifestata in tutta la sua arroganza. Si, perché di vigili in strada non ce ne sono. E allora tutti si sono sentiti liberi di fare quello che gli pareva. I padroni erano loro, gli incivili, stabiesi e non.



E allora viene spontaneo chiedersi: perché avere 8 agenti in strada la mattina e non 4 per turno, in modo da presidiare costantemente la zona per tutto l’arco della giornata? La legalità la si fa rispettare sempre, non a giorni ed a ore alterne.