Castellammare - Arenile di Pozzano sbarrato da un portone chiuso: Â«Non ci sono orari, questa Ã¨ camorraÂ»

Accesso chiuso sulle scale che conducono alla spiaggia sulla statale sorrentina, bagnanti in rivolta: «E' suolo pubblico».

di Francesco De Sio domenica 22 settembre 2019 - 15:36

Con le temperature in ribasso e le giornate sempre più corte, non mancano a Castellammare i nostalgici della bella stagione. Alcuni di essi erano decisi oggi a godersi l'ultimo giorno - da calendario - d'estate, facendo i conti tuttavia con un imprevisto quantomai fastidioso: il portone d'accesso della spiaggia di Pozzano, posizionato su una rampa di scale a ridosso della statale sorrentina 145, è risultato sbarrato, chiuso a chiave. Nessun preavviso, nessuna comunicazione di sorta affissa al cancello, nessuna regolamentazione sull'orario di apertura che potesse aiutare i bagnanti a capirne di più. Inevitabili le lamentele dei cittadini per una scelta i cui contorni appaiono assai poco chiari.



«E' spiaggia libera - tuona uno stabiese deluso -, una chiusura arbitraria dell'accesso è camorra».

Parole forti che trovano tuttavia pieno appoggio nelle posizioni degli altri concittadini intervenuti anche sul web a commentare la vicenda: «Si tratta di suolo demaniale, sfondate il cancello e poi sporgete denuncia alla capitaneria di porto», è invece la proposta piuttosto esuberante di qualcun altro. In assenza di spiegazioni in merito, alcuni scelgono invece di attaccare direttamente l'amministrazione di palazzo Farnese: «Avete chiuso le terme, non innaffiate il prato della villa comunale costruita con i fondi europei, ora avete anche sbarrato il portone della spiaggia - commenta un utente -. Viene da chiedersi cosa ci facciamo ancora a Castellammare, se non ci si può vivere civilmente». Si attendono chiarimenti.

