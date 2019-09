Cronaca

Castellammare - Accolti con le erbacce al loro primo giorno di scuola

Scala(LeU): «Benvenuti al plesso Cicerone».

giovedì 12 settembre 2019 - 15:41

Sono stati accolti così i ragazzi, i genitori e gli insegnati del terzo circolo didattico San Marco Evangelista, plesso Cicerone, al loro primo e secondo giorno di scuola. Erbacce altissime che occupavano, e occupano, in alcuni tratti il marciapiede costringendo l'uso della carreggiata con tutti i rischi e i pericoli del caso giacché trattasi di bambini delle scuole materne ed elementari.



«Va detto che quell'ingresso, quei marciapiedi sono in linea con quello che accade in città - afferma il consigliere comunale Tonino Scala - , in un abbandono che non è solo delle periferie, ma che qui si fa sentire di più.

Mi auguro che ben presto vengano presi i dovuti provvedimenti. Sindaco, la città, i cittadini, i nostri figli e nipoti meritano ben altro. Sindaco, fino a quando non saremo in grado di garantire i servizi minimi essenziali, l'ordinario, il vivere quotidiano, non faremo mai quel miglioramento che tutti, dico tutti, pensiamo che questo territorio meriti. Mi auguro che queste denunce possano servire non solo ad affrontare, spero in tempi celeri, le singole questioni poste, ma a mettere in moto nuovi meccanismi in grado di fare dello straordinario, l'ordinario vivere quotidiano» ha concluso l'esponente di Liberi e Uguali.

