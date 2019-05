Cronaca

Castellammare - / Pompei - Accusati di riciclaggio di auto rubate chiedono di essere scarcerati

Prosegue l'indagine per risalire ad eventuali complici dei 4 fermati lo scorso 15 maggio.

martedì 28 maggio 2019

I 4 uomini fermati dai carabinieri di Pompei il 15 maggio scorso con l’accusa di riciclaggio di auto rubate chiedono la revoca dei provvedimenti restrittivi a cui sono stati sottoposti dal Tribunale di Torre Annunziata. E’ questa la richiesta avanzata dai loro legali al Tribunale del Riesame per i 4 indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a ricettazione e riciclaggio di auto rubate e truffa ai danni di ignari acquirenti delle autovetture reimmesse sul mercato. Due indagati erano stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere mentre agli altri due è stato imposto il divieto di dimora nella Regione Campania.



L’indagine, diretta dalla Procura di Torre Annunziata e condotta dalla Stazione Carabinieri di Pompei, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di tutti gli indagati (già gravati da precedenti penali e di polizia) in ordine al riciclaggio di alcune autovetture e parte di altre rinvenute e sequestrate a Pompei nel febbraio 2018. Mentre l’indagine prosegue per individuare eventuali altri loro complici. Indagine che si sta concentrando non solo sul territorio di Pompei, ma anche a Castellammare e Gragnano.





Secondo il pm oplontini, due erano gli organizzatori e promotori del sodalizio con il compito di reperire le autovetture di illecita provenienza, acquistare modelli corrispondenti incidentati ed eseguire, unitamente con gli altri complici, le operazioni tecniche di ricondizionamento e alterazione dei segni distintivi provvedendo alla ripunzonatura dei telai, all’assemblaggio di più parti di diverse autovetture, alla riprogrammazione delle centrali elettroniche.



I veicoli riciclati venivano quindi rivenduti a ignari acquirenti attraverso annunci su siti on-line specializzati. Uno degli arrestati, fittizio titolare di una ditta individuale per la rivendita di auto, provvedeva alle operazioni finanziarie conseguenti alle vendite e alla distribuzione dei profitti ai sodali.



Il meccanismo illecito è stato scoperto attraverso l’analisi dei traffici telefonici nonché attraverso intercettazioni di conversazioni ed accertamenti tecnico-scientifici sui veicoli oggetto di sequestro, poi restituiti agli aventi diritto.