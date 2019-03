Cronaca

Campania - Allerta meteo fino a domani sera. Scuole chiuse a Napoli

L'amministrazione comunale di Napoli ha emanato un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

di Davide Soccavo lunedì 11 marzo 2019 - 21:24

Le giornate di sole volgono a termine e questa settimana sarà caratterizzata dal maltempo, a partire da domani. Per tale motivo la protezione civile ha diramato l’allerta meteo, prevista domani, a partire dalle 20 di sera fino alle 20 di domani con temperature che andranno dai 9 ai 6 gradi.



Inoltre, l'amministrazione comunale di Napoli ha emanato un'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado - compresi gli asili nido – sempre legata all'allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania, per venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.



Secondo alcuni, sarebbero previste condizioni meteo molto simili a quelle del 23 e 24 febbraio scorso i cui effetti causarono notevoli danni ai plessi scolastici soprattutto per la caduta di alberi e lo scollamento di diverse guaine di copertura.





Inoltre, nella giornata di domani si prevedono venti molto forti provenienti dal settentrione e di conseguenza mari molto agitati al largo e lungo le coste, con possibili mareggiate. Pertanto, la protezione civile raccomanda alle autorità competenti di garantire la massima sicurezza alle strutture pericolosamente esposte alle forti raffiche e di prestare attenzione a tutte le misure atte a prevenire eventuali disagi.