Boscoreale - Maxirissa al Palazzetto dello Sport, un giocatore ferito e match sospeso

Quando lo sport, purtroppo, divide.

di Francesco De Sio lunedì 11 febbraio 2019 - 09:04

Quando lo sport, purtroppo, divide. Nella serata di ieri al Palazzetto di Boscoreale si è consumato un brutale episodio di violenza, davanti a decine di giovanissimi e di famiglie che si erano recate nell'impianto boschese per assistere ad una semplice partita di basket.



Niente è però andato come avrebbe dovuto, con la situazione che è presto degenerata. In programma c'era il match tra Sporting Portici e Polisportiva Parete, valido per il campionato di Serie C Silver di pallacanestro. Poco dopo l'inizio dell'incontro, sugli spalti, ha infatti avuto luogo uno scontro tra le due tifoserie che ha successivamente scatenato un parapiglia anche in campo.



Secondo quanto appreso dalle prime ricostruzioni, sarebbero stati i sostenitori della formazione ospite a scagliarsi contro i 'rivali', dando così il via al far west. Ai tafferugli sulle tribune, come detto, sono immediatamente seguiti quelli sul parquet, con gli atleti delle due squadre che hanno dato vita ad una rocambolesca rissa senza esclusione di colpi.





Un giocatore del Portici, addirittura, sarebbe finito a terra svenuto a seguito di un colpo ricevuto da un avversario sotto gli occhi di arbitro e dirigenti. Necessario a questo punto l'intervento dei sanitari del 118, prima dell'arrivo dei carabinieri della stazione di Boscoreale, i quali hanno riportato tutti faticosamente alla calma dopo gli attimi di panico vissuti.



La partita è stata ovviamente sospesa dal direttore di gara, e le parti in causa - in particolare due degli atleti coinvolti - si sono riservate di sporgere in seguito le denunce del caso. I militari giunti sul posto, dopo le verifiche di rito, non hanno comunque ritenuto necessario procedere contro nessuno dei soggetti interessati dal parapiglia. Resta lo sgomento per una serata di sport conclusasi nella maniera più vergognosa.