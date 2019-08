Cronaca

Boscoreale - Cumuli di rifiuti in fiamme, c'è l'appello al sindaco

Nuova montagna di immondizia incendiata in via cimitero, la rabbia dei residente: «Promesse elettorali disattese».

di Francesco De Sio lunedì 19 agosto 2019 - 20:55

Estate all'insegna del caldo torrido e del degrado a Boscoreale, dove da qualche giorno alcuni residenti hanno segnalato un netto peggioramento della già precaria situazione del decoro urbano. Non solo cumuli di immondizia in ogni angolo della città e raccolta rifiuti a rilento: a intossicare ulteriormente l'aria starebbe provvedendo un non meglio identificato gruppo di piromani, che ormai con cadenza sistematica dà alle fiamme le montagne di spazzatura che si vengono a creare lungo le principali arterie boschesi. L'ultima testimonianza in ordine di tempo risale proprio a questo pomeriggio, con la segnalazione di un cittadino in via Cimitero in pieno giorno.



Fiamme, calore, fumo e aria irrespirabile nei pressi del Camposanto, con l'uomo che non ha mancato di riprendere puntualmente la scena dal proprio smartphone per postare un video già divenuto virale sui gruppi social locali. Chiara, secondo l'autore del filmato, la natura dolosa del rogo: «Dopo aver segnalato innumerevoli volte in via Cimitero l'accumulo della spazzatura ad opera di ignobili - commenta amaramente l'uomo -, zona già interessata un mese fa da un altro incendio in cui furono danneggiati anche i pali telefonici che ci hanno fatti restare isolati per più di 20 giorni, oggi la situazione si sta ripetendo».





«Abbiamo allertato i vigili, i quali hanno promesso di arrivare nel più breve tempo possibile. Lei invece non si è nemmeno degnato di rispondere alle nostre innumerevoli segnalazioni - l'accusa diretta al sindaco Diplomatico -, è inutile nascondersi dietro la vicenda attuale dei conferimenti limitati, gli sversamenti in questa strada dura da decenni. In campagna elettorale si è fatto fotografare vicino ai cumuli di spazzatura promettendo di eliminarli dal nostro paese, cosa che non ha fatto. Per questo le dico in tutta franchezza che è peggio di quelli che sversano. Attendo sue risposte, nel frattempo aspettiamo i vigili del fuoco e respiriamo la nostra dose quotidiana di diossina».