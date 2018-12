Terza Pagina

Torre del Greco - Esercitazione antincendio nel Porto coordinata dall'autorità marittima

Coivolti vigili del fuoco e pescherecci locali.

mercoledì 19 dicembre 2018 - 07:53

Nella mattinata di ieri, 18 dicembre 2018, si è tenuta, presso il Porto di Torre del Greco, un’esercitazione antincendio sviluppata mediante la simulazione di un incendio a bordo di un natante da pesca locale, ormeggiato presso il molo di Levante.



Il segnale d’allarme, lanciato in loco alle ore 10.45, ha dato il via all’esercitazione coordinata, nel susseguirsi degli eventi, dall'Autorità Marittima con l’intento di testare le proprie consolidate procedure nel tentativo, riuscito, di armonizzarle con quelle del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Torre del Greco, intervenuto, parallelamente alla Motovedetta CP 549, con propri mezzi e personale sul posto, al fine di fronteggiare simultaneamente l’emergenza da terra e da mare.



L’esercitazione, ha pertanto permesso di verificare i tempi di reazione, gli standard operativi e l’efficacia degli interventi nel caso di eventuali scenari reali allo scopo di prevenire situazioni di potenziale pericolo per gli utenti portuali, nonché per l’ambiente marino e costiero.



Nello specifico si è potuto testare il nuovo impianto antincendio portuale fisso, sviluppato attraverso la consolidata sinergia esistente tra la Capitaneria di Porto e la Direzione Generale per la mobilità, UOD 500803 Infrastrutture Portuali della Regione Campania, avente come unico obiettivo comune quello di rendere il porto sempre più efficiente e sicuro.





Questi sforzi d’innovazione e miglioramento non trovano, tuttavia, il favore di alcuni soggetti, come dimostrano le manomissioni e il furto di parti degli impianti antincendio recentemente rilevate. Azioni che oltre a costituire un reato ed una palese prova di inciviltà, rendendo inutilizzabili i sistemi, possono causare rischi per l’incolumità degli utenti portuali e per la Comunità in generale.



A fronte dell’aumento dei controlli e del monitoraggio delle opere portuali a cura della Guardia Costiera, affiancato dall’attività manutentiva realizzata dalla preposta Unità Organizzativa della Regione Campania per il ripristino delle strutture, si ritiene utile sensibilizzare la cittadinanza nel farsi parte attiva al fine di scongiurare e disincentivare questi comportamenti illeciti, irriguardosi e soprattutto potenzialmente pericolosi.