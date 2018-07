Terza Pagina

Torre del Greco - Animalisti contro l'abbandono: al via la campagna di sensibilizzazione

Grande successo ha riscosso l’iniziativa proposta dall’Associazione Corpo Guardie Ambientali Volontarie zoofile di Torre del Greco che si è svolta domenica 22 luglio in via Litoranea.

martedì 24 luglio 2018 - 13:51

Grande successo ha riscosso l’iniziativa proposta dall’Associazione Corpo Guardie Ambientali Volontarie zoofile di Torre del Greco che si è svolta domenica 22 luglio in via Litoranea.



E’ tristemente noto il fenomeno di cani e gatti abbandonati, fenomeno che diventa ancora più drammatico in estate. «Le povere bestiole - dicono gli animalisti - vengono spesso abbandonate nei pressi delle nostre pinete che vagano affamati e assetati, senza contare quelli che sono attualmente presso il sanitario veterinario pubblico di via Calastro. Un fenomeno che vede impegnati i volontari del Corpo Gav da diverso tempo che cercano di contrastarlo in tutti i modi. I volontari, insieme ai colleghi dell’Associazione Oipa, hanno allestito un gazebo informativo e donato gadget e gelati in cambio di contributi volontari da parte dei cittadini».



Positiva la risposta dei torresi.

«A seguito di una campagna pubblicitaria alimentata anche dai social - hanno detto - , diversi sono stati coloro che hanno generosamente donato crocchette, scatolette di cibo, medicinali e tutto ciò che servirà ai volontari per aiutare cani e gatti sfortunati e contrastare il fenomeno del randagismo portando avanti la faticosa opera di sensibilizzazione. Una campagna che non ha lasciato indifferente neppure il primo cittadino, Giovanni Palomba, che ha personalmente donato al Corpo Gav un centinaio di ciotole per cibo ed acqua da distribuire sul territorio cittadino per i randagi presenti in città. La campagna ha visto l’appoggio anche di FIBA (Federazione Italiana benessere Animale), OIPES, ENGEA, Lega Italiana difesa Animali e Ambiente, e La Vela Beach Club».



L’iniziativa si ripeterà, fa sapere il Corpo Gav, e a breve saranno comunicate nuove date.

Gli ultimi articoli di Terza Pagina