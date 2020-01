Saldi, file solo nei centri commerciali

Terza Pagina

A Napoli non si sono registrate file davanti ai negozi.

di Ansa domenica 5 gennaio 2020 - 10:06

Sono partiti ieri i saldi invernali in Campania. Gli sconti partono da un minimo del 30%, ma c'è una certa timidezza da parte degli acquirenti. In molti, infatti, aspettano ulteriori ribassi, anche perché quelli che i negozianti definiscono "saldi privati" sono già partiti da qualche giorno: sono le vendite di capi già scontati riservate ai possessori di fidelity card, per lo più messe a disposizione dei clienti 'più fedeli' premiati dalle catene dei grandi marchi.

A Napoli non si sono registrate file davanti ai negozi. E' invece boom di presenze per il primo giorno di saldi nei grandi centri commerciali. È il caso di La Reggia Designer Outlet, dove si attendono oltre 90.000 presenze per il ponte lungo dell'Epifania. I dati raccolti al Centro McArthurGlen di Marcianise, in provincia di Caserta, nella prima parte della giornata lasciano prevedere una chiusura con 30.000 presenze e una tendenza di oltre 90.000 presenze per il ponte lungo dell'Epifania.

