Terza Pagina

Regione - Sma Campania, Pasquale Perna nominato Rappresentante Sindacale Aziendale

La Filcams-Cgil di Napoli ha nominato come Rappresentanti Sindacali Aziendali della propria organizzazione all'interno della Sma Campania, Pasquale Perna nel collegio operaio

sabato 6 ottobre 2018 - 13:52

La Filcams-Cgil di Napoli ha nominato come Rappresentanti Sindacali Aziendali della propria organizzazione all'interno della Sma Campania, Pasquale Perna nel collegio operaio. La società in house alla Regione Campania le cui attività sono finalizzate alla prevenzione e contrasto degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio e al riassetto idrogeologico. «Accetto questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità, il mio impegno sarà concentrato nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella salvaguardia dei livelli occupazionali; insieme ai miei colleghi porteremo avanti un idea di sindacato costruttiva e propositiva».

Questo il commento di Perna, a cui fa eco Carlo Sarno già Rsa nel collegio impiegati: «La Sma Campania è protagonista di un costante e capillare monitoraggio del territorio. Il nostro impegno sindacale è mirato a dar voce ai lavoratori e alle loro esigenze. La nomina di Perna sarà un valido sostegno in tal senso e in virtù della richiesta di assoluta trasparenza e rigore in vista del piano di organizzazione e fusione con Campania Ambiente, che va gestita anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali».

