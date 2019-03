Terza Pagina

Piano di Sorrento - Turismo sostenibile e territorio, incontro fra esperti e universitari

Meeting a Villa Fondi: città in crescita per B&b ed affittacamere. Il sindaco Iaccarino "Campania Express, prossima la fermata anche a Piano"

di Francesco Pascuzzo mercoledì 13 marzo 2019 - 19:57

Giornata di studio e di incontro fra rappresentanze del mondo universitario e del turismo. Da destinazione turistica a territorio turistico, questo l'input con cui l'evento di oggi a Villa Fondi in Piano di Sorrento ha gettato le basi per un'attiva partecipazione futura degli studenti al mondo del lavoro. A confronto esperti del settore turistico, dal food alle attività alberghiere ed extraalberghiere, dal web alle escursioni con guida turistica fino al mondo accademico - con il corso di laurea in Scienza del Turismo presso la Federico II di Napoli. Domande, scambi d'esperienze e di opinioni fra la nutrita delegazione presente in mattinata nella sala conferenze della Villa Fondi, poi la breve visita al Museo Vallet ed al rinnovato ninfeo. In presenza del sindaco di Piano dott. Vincenzo Iaccarino si è tenuta una intensa mattinata legata ai temi del lavoro e della crescita sostenibile del turismo in penisola sorrentina. "Grazie agli ultimi incontri con il presidente EAV Umberto De Gregorio - ha affermato il sindaco di Piano - avremo presto anche qui la fermata del Campania Express".

Un indice dell'ulteriore crescita di Piano quanto al turismo ed alla ricettività. Lo dicono le ultime stime di ABBAC quanto alla presenza del maggior numero di B&b ed affittacamere nella città carottese. La giornata di studi, che ha poi preso corpo nell'incontro istituzionale pomeridiano fra sindaci della zona, è stata promossa dall'associazione Aria Nuova Piano di Sorrento con il suo presidente Michele Guglielmo, con il patrocinio della Città di Piano di Sorrento. Coordinatore del dibattito la prof.ssa Annunziata Berrino, docente accademico di Storia Contemporanea a Napoli. Relatori gli esperti Carlo Antonino La Via (area B&B), Giusy Aversa quale food consultant e personal chef, Adriano Alfaro per le professioni del web legate al turismo e Nino Aversa in qualità di guida escursionista numero uno nella zona.