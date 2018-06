Terza Pagina

Passaggio generazionale, salotto finanziario a Torre Annunziata

Incontro pubblico per discutere di protezione del patrimonio personale e aziendale nel passaggio di testimone tra genitori e figli.

venerdì 1 giugno 2018 - 11:59

Proteggere le generazioni future e il patrimonio familiare nel passaggio di testimone tra genitori e figli. Ma anche tutelare le nuove tipologie di famiglia, con convivenze, coppie omosessuali, figli di secondo letto, coppie senza figli. Chi non ha sentito parlare di liti tra fratelli dopo la morte dei genitori per motivi di eredità? O del fallimento di una grande azienda perché i figli del titolare non erano bravi quanto lui? Di questi temi si discuterà nel corso del Salotto Finanziario “Domani è un altro giorno” che si terrà a Torre Annunziata martedì 5 aprile. Nel corso dell’incontro, che si terrà nella sala conferenze del ristorante Casa Caponi, la consulente patrimoniale Amelia Scassillo illustrerà il tema del passaggio generazionale, argomento molto attuale nel campo della consulenza finanziaria. “La ricchezza del nostro Paese oggi è in gran parte nelle mani di persone over 60. Inoltre l’evoluzione della società ci mette di fronte a nuove esigenze e nuove categorie di persone da tutelare – racconta Amelia Scassillo - Ho preso spunto dalla famosa frase del film Via col Vento, pronunciata da Rossella O’Hara quando ormai ha perso tutto e spera di poter ricostruire, da domani appunto, tutta la sua vita. Tuttavia – continua la consulente - rimandare ad un domani incerto e indefinito le scelte patrimoniali può comportare delle conseguenze per noi, per i nostri cari e per tutto ciò che abbiamo costruito in vita: patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.

Conseguenze economiche in primis, soprattutto per l’imposizione fiscale”.



In Italia solo l’8% delle successioni avviene per testamento, contro l’80% in Inghilterra. Il restante 92% delle successioni avviene per legittima: è la legge che stabilisce chi deve avere e cosa. “Siamo tutti egualmente responsabili dei nostri familiari, dei nostri affetti e anche dei posti di lavoro eventualmente creati con la nostra azienda – spiega Amelia Scassillo - Perché non pensare di proteggere tutto questo con gli strumenti normativi e anche finanziari che oggi abbiamo a disposizione? Quello che manca oggi è la consapevolezza patrimoniale, sapere cosa possiamo o non possiamo fare, sapere cosa può implicare scegliere o non scegliere. L’obiettivo per cui organizzo e organizzerò ancora salotti finanziari è proprio questo: – conclude la consulente - far aumentare la consapevolezza rispetto ai temi finanziari e patrimoniali, che ancora manca sia nelle vecchie che nelle nuove generazioni”.

Gli ultimi articoli di Terza Pagina