Terza Pagina

Napoli - E' morto Luigi Necco, protagonista di 'Novantesimo Minuto'

Aveva 83 anni, storico volto della Rai e professionista completo.

di Ansa martedì 13 marzo 2018 - 14:19

E' morto a Napoli il giornalista Luigi Necco, 83 anni, storico volto della Rai, popolare protagonista della trasmissione di calcio '90mo Minuto'. Era ricoverato nell'ospedale Cardarelli per problemi respiratori, dove probabilmente verrà allestita una camera ardente.



Giornalista dai molteplici interessi, aveva anche condotto la trasmissione 'L'Occhio del faraone' nel settore dell'archeologia.

Impegnato per qualche tempo anche in politica (fu consigliere comunale) rimase ferito in agguato in Irpinia a opera di un sedicente pseudo tifoso dell'Avellino nei tempi in cui Necco in serie A seguiva anche i bianconverdi. Ha diretto l'Ente provinciale per il turismo e, negli ultimi anni, curava una trasmissione dal titolo L'emigrante sull'emittente Canale 9.

