Castellammare - Trasporti, portualità e turismo:

L'Associazione Essere Stabia incontra i Deputati Federico Conte, Michela Rostan e Umberto del Basso De Caro.

mercoledì 16 ottobre 2019 - 15:07

L'Associazione "Essere Stabia" incontra a Castellammare di Stabia i Deputati Federico Conte, Michela Rostan e Umberto del Basso De Caro lunedì 21 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Annibale Ruccello del Cinema Montil.



Essere Stabia ritiene "il confronto su questo tema un'occasione di riflessione importante per la nostra Castellammare". Per questo ha scelto di affiancare l'Associazione Cittadino Sud, capitanata dai Deputati del Partito LeU Federico Conte e Michela Rostan e dal Deputato del Partito Democratico Umberto del Basso De Caro.



L'Associazione ha annunciato da pochi giorni la presentazione alle prossime elezioni regionali 2020 in Campania di una lista a sostegno del centro sinistra.





"La Campania è una regione problematica e sofferente, ma la rotta si può invertire, dobbiamo tirare fuori il coraggio politico dell’innovazione e la lucidità concettuale della competenza e del rigore programmatico”. È questo il principio ispiratore dell'Associazione Cittadino Sud: riposizionare il cittadino al centro della vita politica e sociale della Campania. Un principio che Essere Stabia accoglie con passione.

