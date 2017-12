Terza Pagina

Castellammare - Riabilitazione psicosociale, evento al Circolo Internazionale

sabato 23 dicembre 2017 - 17:58

“… Ecco di solito mi sento così: una mente e un corpo che si guardano senza mai incontrarsi …”. Questo il titolo dell’evento che si è svolto giovedì 21 dicembre alle ore 9 presso il Circolo Internazionale di Castellammaredi Stabia.



L’evento, fortemente voluto dalla dott.ssa Colomba Parmentola, psichiatra della uosm di Castellammare di Stabia, prende ispirazione dal dell’organizzazione mondiale della sanità sulla riabilitazione psicosociale attraverso procedure di miglioramento delle competenze individuali e delle modificazioni ambientali per creare condizioni per una migliore qualità della vita.



Sono stati pertanto sviluppati i seguenti punti: miglioramento delle competenze sociali, riduzione dello stigma, sostegno delle famiglie, sostegno sociale, inclusione al lavoro e all’abitazione che è il punto fondamentale per i fruitori di servizi della salute mentale, per poter avere un’autonomia ed una collocazione attiva all’interno della società.



Grande la partecipazione e l’apertura da parte delle agenzie del territorio intervenute, con le quali si è da subito creata una grande intesa e una buona sinergia nonchè un proficuo scambio di idee e risorse.



Per citarne qualcuna sono intervenuti il gruppo di lavoro della family search rappresentata da Lucia Vetrò e Adalgisa Buonanno, con le quali si è intrapreso un percorso di riscoperta delle origini, la dott.ssa Lucia di Martino e la prof.ssa Aurora Riccardi che hanno collaborato rispettivamente in progetti di educazione alimentare ed attività motoria.





Presenti anche l’associazione sordi campani, sede di Castellammare di Stabia rappresentata dal presidente Roberto Cesarano e l’associazione il campanile di Pompei delegata Pina Lodato, che con una delegazione di audiolesi ha rappresentato perfettamente il senso dell’integrazione tra diversità.



La mattinata è stata allietata dalla performance di due gruppi di utenti della salute mentale diretti dal maestro Alessandro Chiacchio-



il gruppo di teatroterapia della uosm di Castellammare di Stabia ed il coro della uosm di Terzigno.



A conclusione un buffet offerto dalla cooperativa primavera da anni impegnata nella riabilitazione del disagio mentale. La presidente Eleonora Giordano ha proposto prodotti della fattoria sociale a cui lavorano gli utenti inseriti in percorsi di formazione lavorativa.



«Un ringraziamento particolare al presidente del circolo internazionale, dott. Catello Barbato, che ha accolto calorosamente l'iniziativa ed ha offerto il più ampio conforto a tutti i partecipanti: professionalità , ospiti e soprattutto utenti e famiglie di utenti sempre in prima linea nella lotta per i diritti dei propri cari» hanno tenuto a precisare gli organizzatori.



«Un ringraziamento speciale - aggiunge la dott.ssa Parmentola - va alle uosm della aslna3sud che hanno accettato il nostro invito e ci hanno onorato della loro presenza arricchendo dei loro manufatti l’atmosfera magica che abbiamo respirato sin dal primo minuto».

