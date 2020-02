Terza Pagina

Castellammare - Raccolta fondi per l'acquisto di un ecocardiotografo per l'Ospedale Umberto I di Nocera

L'iniziativa di numerosi Rotaract Club del Distretto 2100 tra cui il Rotaract di Castellammare di Stabia.

lunedì 10 febbraio 2020 - 09:38

Giovedi 6 Febbraio numerosi Rotaract Club del Distretto 2100 tra cui il Rotaract di Castellammare di Stabia, Rac Scafati Angri Realvalle, Rac Sorrento, Rac Caserta Terra di Lavoro, Rac Caserta Reggia, Rac Cava de Tirreni, Ercolano Centenario, Napoli Castel dell’Ovo, Napoli NordEst, Napoli Posillipo, Nocera Inferiore Apudmontem, Nocera Inferiore - Sarno, Nola Pomigliano d’Arco,Paestum, Pompei e Torre del Greco - Comuni Vesuviani, si sono riuniti presso la storica Pizzeria "Pizza a Metro da Gigino" - Università della Pizza per un evento di raccolta fondi, rientrante nel progetto Distrettuale "BabáLife", in onore dI Enrico De Mattia, rotaractiano scomparso prematuramente, volto all'acquisto di un ecocardiotografo per l'Ospedale Umberto I di Nocera.





Con la partecipazione di oltre 150 amici provenienti da tutte le parti della Campania, siamo riusciti a contribuire alla loro causa. Lo spirito di service e di Amicizia che da sempre anima e contraddistingue questi giovani professionisti, li porta a raggiungere sempre degli ottimi traguardi sul territorio".

