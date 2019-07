Terza Pagina

Castellammare - Per la prima volta campi di volontariato Legambiente

Il mare, il fiume e la montagna. Domani al via.

domenica 28 luglio 2019 - 19:07

Da domani 29 luglio fino al 6 agosto il Circolo Legambiente Woodwardia di Castellammare di Stabia e Gragnano accoglierà 10 ragazzi provenienti da tutta Italia ,in particolare dal Veneto, Lombardia ,Emilia Romagna ,Toscana e Lazio.



L’iniziativa avrà sede operativa e di pernottamento presso” la Casa dell’ambiente e dell’impegno civile” sita in Via Panoramica 39 quartiere di Scanzano, bene confiscato alla camorra, affidato tramite bando di evidenza pubblica al nostro circolo.



I giovani volontari saranno impegnati in attività all’aperto e lavori manuali veri per lo più dal lavoro quotidiano di molti di noi e si prevedono escursioni, incontri con i residenti e momenti di formazione. Nel contempo esploreranno e conosceranno le bellezze del nostro territorio e ci aiuteranno con le attività volte alla sensibilizzazione dei temi ambientali che ci stanno a cuore



Missione per tutti: Caccia ai rifiuti e monitoraggio della marine litter, Pim Litter ai Boschi di Quisisana, Ricicla Estate presso zona Lidio Desio, Sensibilizzazione di turisti e residenti sulla corretta fruizione dei luoghi.

Incontro con Il Sindaco Gaetano Cimmino e l’Amministrazione per una testimonianza della nostra realtà cittadina.



Il campo di volontariato di Legambiente è dove è possibile dare il proprio contributo ai progetti di salvaguardia del territorio portati avanti dall’associazione ed è un’esperienza fortemente inclusiva.



E’ una rete che unisce tutta Italia e noi siamo felici di poter accogliere dieci persone provenienti da tutto il paese che ci aiuteranno con le attività che noi cerchiamo di svolgere periodicamente ormai dal 2011 in primis valorizzare la bellezza del nostro territorio. ”La Casa dell'Ambiente” è aperta a tutta la cittadinanza ma purtroppo essendo un appartamento sito in un condominio privato non possiamo superare il numero di 18 persone presenti nell'immobile. Pertanto chiunque voglia partecipare alle nostre iniziative, può contattarci preventivamente tramite Facebook , o email circolowoodwardia@hotmail.com” commentano gli organizzatori.