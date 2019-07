Terza Pagina

Castellammare - Katia Ricciarelli, Michele Placido e festa dell'Immacolata: via libera ai fondi dalla Regione

Cimmino: «Un programma di eventi e spettacoli che dall’estate arriverà fino al prossimo anno. Progetto finanziato con i fondi Poc, destinati alle politiche per il turismo e la cultura.»

di Davide Soccavo martedì 30 luglio 2019 - 17:43

La Festa dell’Immacolata, il Panaquae Festival e il Gospel in Cattedrale. Un contributo da 70mila euro arriva dalla Regione Campania per finanziare “Domus Stabiae - Cultura Ri-Sorgente” -ha spiegato il sindaco Gaetano Cimmino in un comunicato- , un programma di eventi e spettacoli che dall’estate arriverà fino al prossimo anno, attraversando l’Immacolata e il Natale a Castellammare. Un risultato che premia l’operato dell’amministrazione e l’intera città, da sempre fucina di arte e cultura.



Il progetto approvato in giunta e presentato dal Comune di Castellammare è stato ritenuto meritevole del finanziamento con i fondi Poc, destinati dalla Regione alle politiche per il turismo e la cultura.





Castellammare ospiterà il Panaquae Festival, un cartellone di 5 eventi a settembre alle Antiche Terme e alla Reggia di Quisisana, con artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Flo, Pino De Vittorio e Mimmo Borrelli.



Il 7 dicembre toccherà poi alla Festa dell’Immacolata, impreziosita dalla Notte della Tammorra e dai falò sull’arenile, all’insegna di una tradizione che si consolida nel corso degli anni.



Il 26 dicembre in Cattedrale si esibiranno gli Every Praise Gospel Singers, provenienti direttamente da New York, mentre il 29 dicembre presso il Teatro Supercinema si terrà un evento per ricordare Lello Radice, con la Serata d’Onore di Michele Placido.