Terza Pagina

Castellammare - Il ruolo delle associazioni nella comunità, giovedì l'incontro

lunedì 17 settembre 2018 - 09:51

“Il ruolo delle associazioni nella comunità” è il tema dell’incontro che l’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee” ha programmato per il 20 settembre prossimo.



“Una iniziativa in occasione dell’avvio delle attività – afferma la presidente Giovanna Massafra – per un sodalizio che, costituito nel 2017 in altra Regione, solo da alcuni giorni ha trasferito la sua sede organizzativa e legale a Castellammare di Stabia”.



“L’associazione – prosegue la presidente - ha tra i suoi obiettivi quelli di proporre ulteriori occasioni di aggregazioni attraverso iniziative riportate sinteticamente nel logo della stessa associazione”.





Momenti di socializzazione, iniziative culturali e aspetti che riguardano la legalità e l’ambiente.



Interverrà all’incontro, introdotto e moderato dalla stessa presidente Massafra, Catello Radice Assessore alla cultura del Comune di Castellammare.



La serata prevede brevi interventi delle associazioni del territorio che intendono dare il loro contributo e si concluderà con un collettivo brindisi di augurio di buon lavoro per tutte le associazioni.



L’evento si terrà presso la sede dell’associazione in via Gesù 29, con inizio ore 17,30.

Gli ultimi articoli di Terza Pagina