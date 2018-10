Terza Pagina

Castellammare - Domani la 'Giornata mondiale della lotta alla poliomielite'

martedì 23 ottobre 2018 - 08:36

Il 24 ottobre 2018 si celebra la “Giornata mondiale della lotta alla poliomielite”, istituita per ricordare la campagna mondiale di vaccinazione antipolio che ha quasi eradicato questa terribile malattia dall’intero pianeta.



La malattia, altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni, è ancora endemica solo in zone di guerra, come Pakistan, Afghanistan e in Nigeria.



La maggior parte delle persone conosce il nome poliovirus, un virus che viene trasmesso da una persona all'altra, di solito attraverso l'acqua contaminata che può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi.



Anche se non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace: quello che il Rotary e i suoi partner hanno usato per immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo.



Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus: da quel momento l'incidenza della polio è crollata di oltre il 99,9%, da circa 350.000 casi all'anno a soli 22 casi nel 2017.



Per sostenere questo progresso e proteggere tutti i bambini la polio, il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari l'anno a sostegno degli sforzi globali per la sua completa eradicazione, considerando il supporto della Fondazione Bill & Melinda Gates che corrisponde 2 dollari per ogni dollaro donato alla Fondazione Rotary a favore dell’eradicazione della polio.



Tali fondi vengono utilizzati per il supporto operativo, il personale, le attrezzature di laboratorio e il materiale formativo per gli operatori sanitari e i genitori.



In occasione del 30º anniversario della Global Polio Eradication Initiative (GPEI) il Rotary E-Club Due Golfi promuove il progetto del Rotary Distretto 2100 denominato “Raccolta Fondi per l’End Polio Now presso le farmacie del proprio territorio”.





Il 24 ottobre il Rotary E-Club Due Golfi effettuerà una giornata di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, ponendo l’attenzione sull’importanza della vaccinazione nei paesi dove ancora questo virus è presente, avvalendosi del supporto delle seguenti farmacie:



· Farmacia Rosa Crescibene dei dottori Lombardi e Crescibene- strada tavernola,(ex via don minzoni, ) 132, 80053 Castellammare di Stabia NA



· Farmacia Rosa Crescibene snc – Lombardi - Piazza Cristoforo Colombo, 11, 80053 Castellammare di Stabia NA



· Farmacia Annunziata snc - Via G. Iervolino, 123, 80040 Poggiomarino NA



· Farmacia Mosca - Via Vittorio Veneto, 416, 80058 Torre Annunziata NA





Mission del Rotary è l’eradicazione della poliomielite attraverso il pieno finanziamento e l'impegno politico, senza il quale questa malattia paralizzante potrebbe tornare ai paesi precedentemente liberi dalla poliomielite, mettendo a rischio i bambini di tutto il mondo, mentre tra i compiti delle Farmacie vi è “partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie” (Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153).



Da qui una sinergia tra due enti per far sì che nessun bambino sia più a rischio, sradicando la polio per sempre.



Per raggiungere questo ambizioso obiettivo è importante qualsiasi sostegno economico che la popolazione sentirà di affidare al Rotary come promotore del progetto, in quanto la raccolta fondi è a cifra donata libera, per cui donazioni di qualsiasi entità sono ben accette.

