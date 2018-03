Terza Pagina

Castellammare - CNOVE, 'Clothes and more... More than clothes'

Ad un anno dal trasferimento nella nuova sede di via Nocera 20 annunciato con lo slogan "Clothes and more... More than clothes" l'ampliamento della proposta commerciale.

sabato 10 marzo 2018 - 18:49

Ad un anno dal trasferimento nella nuova sede di via Nocera 20 a Castellammare di Stabia, CNOVE comunica con uno slogan "Clothes and more... More than clothes" l'ampliamento della sua proposta commerciale.



Ai tradizionali marchi di abbigliamento ed accessori per la donna (Max Mara, Marina Rinaldi, Pianura Studio, Beatrice B, Krizia, Caractere, Furla, etc) affianca prodotti per la casa e la persona affini per stile, gusto e qualità.



«Le clienti – spiega Cinzia Iozzino, titolare dell’azienda - potranno apprezzare porcellane, tessuti, stampati a mano e non, biancheria da letto e da bagno, saponi, profumi e fragranze per la casa selezionati con attenzione e cura per incontrare il loro gradimento.

CNOVE vuol essere un luogo dove la donna possa trovare ciò che l'aiuti a sentirsi bene, nell'abito ed in tutto ciò che la circonda nel vivere quotidiano».



CNOVE ha festeggiato l'anniversario insieme alle sue clienti ieri pomeriggio, registrando come sempre un’ampia partecipazione da parte di chi lo sceglie per vestire al meglio, e non solo.

Gli ultimi articoli di Terza Pagina