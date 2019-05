Terza Pagina

Campania - Stanziati i fondi per i piani della protezione civile

Più di 130 Comuni della provincia di Napoli coinvolti nel piano. Al via a ottobre le prove di evaquazione dei Campi Flegrei.

di Davide Soccavo martedì 28 maggio 2019 - 20:56

Un passo in avanti per la Giunta De Luca. Proprio oggi, infatti, è stato pubblicato sul Burc il decreto secondo il quale verranno destinati ai Comuni della Campania i fondi necessari per la redazione dei Piani di sicurezza della protezione civile.



Si parla di fondi dal valore di circa 4.8 milioni di euro che coinvolgeranno ben 134 Comuni campani, in particolare quelli situati nel territorio vesuviano (Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta). La Giunta avrebbe stanziato sui fondi POC 2014-2020 con lo scopo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini.





Inoltre, i Comuni potranno finanziare gli studi e le attività per i rispettivi piani, così da informare i cittadini sulle modalità di svolgimento di tali attività. I Comuni della provincia di Napoli saranno quelli maggiormente interessati nel progetto, soprattutto il Comune di Pozzuoli, dove si svolgeranno a ottobre le prove di evaquazione dei Campi Flegrei.