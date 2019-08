Terza Pagina

Campania - Scosse di terremoto tra Caserta, Salerno ed Avellino

di sr venerdì 23 agosto 2019 - 08:36

Diverse scosse sismiche si sono registrate ieri tra le province di Caserta e Salerno, lungo la dorsale appenninica. In particolare, tra le 12 e le 20 di ieri, i sismografi hanno registrato numerosi scosse di terremoto tutte tra i 2 ed i 3 gradi della scala Mercalli.



Le scosse si sono prima verificate a 2 km di profondità con epicentro a Francolise in provincia di Caserta.

Poi, nel corso della giornata, lentamente, si sono spostate verso sud, in direzione Salerno. Alle 19:50, sempre con profondità 2 km, l’ultima scossa è stata registrata a Caposele in provincia di Avellino con un magnitudo di 2.1 M.



Eventi che comunque non preoccupano i geologi che monitorano il fenomeno.