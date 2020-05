Campania - Longobardi: Â«Coronavirus, nostra regione modello per l'ItaliaÂ»

Terza Pagina

Campania - Longobardi: «Coronavirus, nostra regione modello per l'Italia»

«Stiamo supportando con azioni concrete sia le famiglie, sia le imprese, sia i professionisti che i lavoratori con contributi a fondo perduto».

lunedì 11 maggio 2020 - 12:36

«Stiamo dimostrando in queste settimane di grave crisi sanitaria ed economica di essere, come Regione Campania, un modello positivo da seguire». Lo ha detto il Consigliere regionale Alfonso Longobardi per, Vicepresidente della commissione bilancio.



«Stiamo supportando con azioni concrete sia le famiglie, sia le imprese, sia i professionisti che i lavoratori con contributi a fondo perduto - ha proseguito Longobardi - Abbiamo attuato subito iniziative economiche vere e concrete per sostenere i campani.

Adesso il governo nazionale adotti misure consistenti con aiuti economici efficaci a fondo perduto e lo faccia al piu presto anche seguendo il nostro modello. Uniti possiamo farcela a superare questo drammatico momento e per questo motivo voglio ringraziare chi lotta in prima linea per difendere la nostra comunità, i nostri concittadini, i nostri valori, la nostra storia. Siete l'orgoglio della Campania» ha concluso.

Campania - Longobardi: «Coronavirus, nostra regione modello per l'Italia»

Condividi Facebook Twitter