Campania - Allerta meteo a partire dalle 8 di mattina

di Davide Soccavo domenica 22 luglio 2018 - 15:17

Estate ancora in stand by nel meridione. Nella giornata di domani precipitazioni sparse con raffiche di vento e possibili temporali sono previsti in particolare sulla Campania. Inoltre, la protezione civile ha diramato l'allerta meteo per le ore 8 di mattina.



L'allerta durerà fino alle 20 di sera con fenomeni temporaleschi caratterizzati da imprevedibili evoluzioni.

Non si escluderanno scenari, quali allagamenti con scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali.



La parte più critica, per la quale la protezione civile raccomanda maggior attenzione, sarà sicuramente il rischio idrogeologico per temporali. Pertanto, è necessario adottare tutte le misure atte a prevenire e contrastare tali fenomeni.

