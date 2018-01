Terza Pagina

BCP e FEI: siglati due accordi di garanzia per lo sviluppo e la crescita delle PMI e Small Mid Cap nel Mezzogiorno

Firmati due accordi per complessivi Euro 197 mln circa tra Banca di Credito Popolare S.c.p.A. e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).

venerdì 19 gennaio 2018 - 14:59

Banca di Credito Popolare e FEI hanno sottoscritto due accordi di garanzia per le erogazioni a favore delle PMI e Small Mid Cap nell’ambito dei progetti InnovFin SME Guarantee e SME Initiative.

Entrambe le operazioni hanno visto Banca Akros S.p.A. agire in qualità di advisor di Banca di Credito Popolare S.c.p.A.

L'accordo SME Initiative è stato realizzato come cartolarizzazione sintetica di importo pari a Euro 157 mln che utilizza l’effetto leva dei fondi strutturali e di investimento europei erogati mediante strumenti finanziari innovativi per attivare credito verso le PMI e Small Mid Cap italiane e ha come obiettivo la ripresa degli investimenti di questo segmento di imprese operanti nella fattispecie in Campania.

SME Initiative rappresenta uno strumento finanziario innovativo di risk transfer previsto dalla nuova regolamentazione sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei che permette di combinare i fondi gestiti a livello nazionale (o regionale) con risorse del programma europeo COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) e risorse del Gruppo BEI.

L’accordo InnovFin SME Guarantee stipulato permetterà a Banca di Credito Popolare di erogare finanziamenti alle imprese fino a euro 40 milioni fruendo di un plafond di garanzia secondo lo schema offerto dal FEI e destinato a migliorare l’accesso al credito da parte di PMI e Small Mid Cap che siano orientate verso la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione.



“La consapevolezza di essere Banca del territorio ci responsabilizza ed impone di creare, ogni giorno, opportunità di crescita e sviluppo per il mercato di riferimento – spiega il Direttore Generale, Felice Delle Femine, di Banca di Credito Popolare -. Tale responsabilità, strategica per la Banca, ha guidato la decisione di creare l’opportuno presupposto per la realizzazione di progetti significativi e di rilievo anche attraverso la collaborazione con Istituzioni pubbliche e private. In questo senso, gli accordi siglati oggi con il FEI dimostrano l’impegno costante di Banca di Credito Popolare a favorire lo sviluppo e la crescita delle proprie aziende clienti e quindi del territorio di riferimento”.

Per info: MercatoPmi-SB@bcp.it



