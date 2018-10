Politica & Lavoro

Castellammare - Lavori di pubblica utilità, la Regione stanzia 189mila euro per ben 50 disoccupati

Avranno la possibilità di svolgere lavori per la pubblica amministrazione circa 50 stabiesi fra disocuppati, ex percettori di sostegno al reddito ed ex percettori di ammortizzatori sociali

mercoledì 3 ottobre 2018 - 16:57

Possibilità di rientro nel mondo lavorativo per 50 disoccupati, ex percettori di sostegno al reddito ed ex percettori di ammortizzatori sociali di Castellammare. La Regione Campania, infatti, ha stanziato ben 189mila euro per coprire i costi dei lavori di publica utilità che gli stabiesi potranno svolgere nelle prossime settimane. L'ufficialità è arrivata con un decreto dirigenziale il 1 ottobre scorso. Saranno 44 i Comuni campani interessati dai finanziamenti che hanno un costo complessivo di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Castellammare sarà una delle poche città a poter garantire una futura occupazione ad un numero corposo di cittadini, esattamente 50. Tornano a sperare, quindi, decine di famiglie stabiesi che per anni hanno vissuto il dramma della disoccupazione e delle difficoltà economiche.

Una città, quella di Castellammare, che si è riscoperta incredibilmente povera nelle ultime settimane. Questi lavori di pubblica utilità arrivano quindi al momento giusto.



Particolarmente soddisfatta l'ex assessore alle politiche sociali, Carla Di Maio che con un post su Facebook ha voluto così commentare il via libera della Regione Campania: «Il progetto che ha consentito l’assegnazione dei fondi è stato seguito e fortemente supportato dall’assessorato da me presieduto, dall’allora dirigente al ramo e dall’ufficio tutto, a cui vanno i miei più vivi ringraziamenti, ben conscio delle difficoltà che attanagliano il nostro territorio».

