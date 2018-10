Castellammare - Lavori di pubblica utilitÃ , Cimmino: Â«Una boccata d'ossigeno per tante famiglieÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Lavori di pubblica utilità, Cimmino: «Una boccata d'ossigeno per tante famiglie»

«Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e dell'Assessorato alle Politiche sociali, siamo riusciti a recuperare il finanziamento da parte della Regione Campania»

mercoledì 3 ottobre 2018 - 19:36

«Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e dell'Assessorato alle Politiche sociali, siamo riusciti a recuperare il finanziamento da parte della Regione Campania per le misure di politica attiva rivolte agli ex percettori di ammortizzatori sociali e agli ex percettori di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità». Così il sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino.



«Lo stanziamento ammonta a circa 190mila euro per 50 disoccupati che saranno selezionati tra i candidati che hanno presentato la domanda a seguito della pubblicazione del bando ad ottobre 2017 e che hanno atteso tempi biblici a causa di lungaggini amministrative e burocratiche, dal momento che l'approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento delle misure di politica attiva presso i Comuni della Regione Campania era stato approvato con decreto dirigenziale n.

6 del 29 maggio 2017. Una boccata d'ossigeno per tante famiglie che potranno godere di un sostegno al reddito».

