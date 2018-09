Napoli Calcio

Napoli - Parma - Insigne si conferma, Milik raddoppia. Le Pagelle

di Annalisa De Martino giovedì 27 settembre 2018 - 07:25

KARNEZIS 6: Non è chiamato in causa quasi mai, qualche uscita e controllo giro - palla.



MALCUIT 7: Integrazione perfetta con il resto della squadra. Difficile da dimostrare che questa è la sua prima in azzurro.



MAKSIMOVIC 6,5: Ancora una prova più che sufficiente nonostante il Parma non crei molti pericoli.



KOULIBALY 6,5: Ormai lo si è capito, sono due le pedine portanti dello scacchiere azzurro. Uno di questi è proprio lui. Tocca più palloni in assoluto e non commettere sbavature.



MARIO RUI 6,5: Dopo il turnover di pochi giorni fa, si fa subito valere in campo sfiorando il gol negatogli dallo stesso Sepe.



FABIAN 6,5: Esito più che positivo anche per lui. Innesca l’azione che porta al gol di Milik.



ALLAN 6,5: Ruba tanti palloni e corre a più non posso.





DIAWARA 6: Svolge il suo compitino senza infamia e senza lode dimostrando di poter essere utile in fase di rodaggio.



ZIELINSKI 6: Pecca di precisione stasera. Nel tridente titolare è l’unico a non andare in rete divorando palle gol nette.



(Dal 76’ VERDI 6,5: Nella scorsa giornata il



Primo gol in azzurro per stasera invece torna a casa firmando con un assist il raddoppio di Milik).



INSIGNE 8: Ancora un gol che sblocca il risultato ed un assist. Non si ferma più il Magnifico. (Dal 68’ MERTENS 6: Cerca anche lui il gol senza avere successo).



MILIK 8: Torna anche lui titolare stasera ed è più in forma che mai. Doppietta ed altri tre punti fondamentali in vista del super match di sabato allo “Stadium”.



(Dall’85’ OUNAS: sv)

