Di Maio: 'Leali con Ue e Nato, ma dialogo con tutti'

'Questione migranti resta la priorità, superare Dublino'.

di Ansa venerdì 6 settembre 2019 - 09:22

"La politica estera sarà una componente essenziale dell'azione di questo Governo" e "avrà come obiettivo prioritario l'interesse nazionale in Europa e nel mondo", "con l'autorevolezza che spetta ad un grande Paese come l'Italia e alla sua riconosciuta e apprezzata tradizione di equilibrio e apertura al dialogo con gli altri". Manterremo "un dialogo franco e aperto con i nostri partner, senza ovviamente rinunciare ai valori europei e atlantici che caratterizzano la storia del nostro Paese". Lo scrive Luigi Di Maio, apprende l'ANSA, in una lettera di saluto alla diplomazia italiana.



L'Africa - si legge nella lettera - "non può essere più vista solo come motivo di preoccupazione, bensì come opportunità per individuare nuovi partner strategici attraverso i quali incrementare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese".





La questione migranti sarà una delle priorità della politica estera del nuovo governo. Lo scrive il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un messaggio di saluto alla diplomazia italiana, secondo quanto apprende l'ANSA. "Intendiamo lavorare per una maggiore responsabilizzazione dell'Europa e un superamento del regolamento di Dublino", scrive Di Maio nel messaggio nel giorno del suo insediamento alla Farnesina.